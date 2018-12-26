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Головин и Черышев включены в топ-100 игроков 2018 года по версии Marca

Спорт

Головин занял 79-е место в рейтинге, а Черышев оказался на 89-й строчке

Мадрид, 26 декабря 2018, 13:58 — REGNUM  Футболисты сборной России Александр Головин и Денис Черышев вошли в список ста лучших игроков мира в 2018 году по версии испанского издания Marca. Об этом сообщается на сайте издания.

Головин занял 79-е место в рейтинге, а Черышев оказался на 89-й строчке. Отмечается, что оба игрока попали в этот список благодаря успешному выступлению в составе сборной России на чемпионате мира.

Головин назван одной из главных сенсаций турнира, а Черышев занял второе место в списке лучших бомбардиров мундиаля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание Marca поставило Артёма Дзюбу на 97-е место в топ-100 игроков 2018 года.

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