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«Монако» планирует купить полузащитника «Тоттенхэма» Муссу Дембеле

Спорт

«Монако» намерен усилить состав в зимнее трансферное окно

Монако, 26 декабря 2018, 13:45 — REGNUM  «Монако» планирует купить полузащитника «Тоттенхэма» Муссу Дембеле. Об этом сообщает Le10sport.

По информации издания, «Монако» намерен усилить состав в зимнее трансферное окно. Центр поля планируется усилить хавбеком «Тоттенхэма».

Отмечается, что контракт Дембеле со «шпорами» истекает летом 2019 года, и лондонский клуб может отпустить его зимой за небольшую сумму.

Ранее сообщалось, что «Монако» намерен пригласить в свой состав португальского защитника Пепе и хавбека «Барселоны» Дениса Суареса.

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