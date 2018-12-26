Монако, , 13:45 — REGNUM «Монако» планирует купить полузащитника «Тоттенхэма» Муссу Дембеле. Об этом сообщает Le10sport.

По информации издания, «Монако» намерен усилить состав в зимнее трансферное окно. Центр поля планируется усилить хавбеком «Тоттенхэма».

Отмечается, что контракт Дембеле со «шпорами» истекает летом 2019 года, и лондонский клуб может отпустить его зимой за небольшую сумму.

Ранее сообщалось, что «Монако» намерен пригласить в свой состав португальского защитника Пепе и хавбека «Барселоны» Дениса Суареса.

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