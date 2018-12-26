«Это экзамен»: до МЧМ-2023 в Новосибирске осталось ровно четыре года

Новосибирск, , 12:54 — REGNUM Новосибирские городские власти дали обратный отсчёт времени — ровно через четыре года в городе стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею. Мэр муниципалитета Анатолий Локоть в своих аккаунтах в социальных сетях разместил видеоролик к круглой дате.

«В нашем городе много талантливых юных ребят, заветной мечтой которых является участие в этом событии. Я уверен — прилагая должные усилия, её можно осуществить! Для Новосибирска это экзамен, к которому мы начали готовиться уже сейчас. Впереди планомерная тяжёлая работа. Но мы сделаем всё, чтобы провести это мероприятие на высшем уровне!» — написал Локоть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Новосибирске прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Его провёл губернатор Новосибирской области Андрей Травников, участвовал министр спорта России Павел Колобков.

Отметим, на МЧМ-2023 новосибирские власти — как городские, так и областные — возлагают большие надежды. В рамках подготовки к чемпионату в областной столице должны появиться новая ледовая арена, новая станция метрополитена, отремонтирован имеющийся ледовый дворец спорта и многое другое. Федеральые власти обещают оказать региону необходимую помощь — как финансовую, так и организационную.

Тем временем, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее сказал, что часть матчей чемпионата может пройти в Омске — при условии, что область будет готов организовать их на высоком уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Первое заседание оргкомитета по подготовке к МЧМ-2023 прошло в Новосибирске