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«Это экзамен»: до МЧМ-2023 в Новосибирске осталось ровно четыре года

Спорт

Мэр Новосибирска разместил в своих аккаунтах видеоролик к круглой дате

«Это экзамен»: до МЧМ-2023 в Новосибирске осталось ровно четыре года
Screenshot видео «До молодёжного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске осталось ровно 4 года». youtube.com

Новосибирск, 26 декабря 2018, 12:54 — REGNUM  Новосибирские городские власти дали обратный отсчёт времени — ровно через четыре года в городе стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею. Мэр муниципалитета Анатолий Локоть в своих аккаунтах в социальных сетях разместил видеоролик к круглой дате.

«В нашем городе много талантливых юных ребят, заветной мечтой которых является участие в этом событии. Я уверен — прилагая должные усилия, её можно осуществить! Для Новосибирска это экзамен, к которому мы начали готовиться уже сейчас. Впереди планомерная тяжёлая работа. Но мы сделаем всё, чтобы провести это мероприятие на высшем уровне!» — написал Локоть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Новосибирске прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Его провёл губернатор Новосибирской области Андрей Травников, участвовал министр спорта России Павел Колобков.

Отметим, на МЧМ-2023 новосибирские власти — как городские, так и областные — возлагают большие надежды. В рамках подготовки к чемпионату в областной столице должны появиться новая ледовая арена, новая станция метрополитена, отремонтирован имеющийся ледовый дворец спорта и многое другое. Федеральые власти обещают оказать региону необходимую помощь — как финансовую, так и организационную.

Тем временем, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее сказал, что часть матчей чемпионата может пройти в Омске — при условии, что область будет готов организовать их на высоком уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Первое заседание оргкомитета по подготовке к МЧМ-2023 прошло в Новосибирске

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Молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2023 в Новосибирске
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