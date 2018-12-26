ФИФА может наказать РФС из-за матчей российских клубов в Крыму

Москва, , 12:49 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) направила запрос в Российский футбольный союз (РФС) об участии махачкалинского клуба «Анжи-2» и саратовского «Сокола» в зимнем Кубке Крыма 2017 года. Об этом 26 декабря сообщает «Р-спорт».

"На данный момент мы разбираемся в ситуации и обязательно проинформируем об этом соответствующее подразделение ФИФА», — приводит издание заявление РФС.

В организации также отметили, что при проведении внутрироссийских и международных соревнований РФС придерживается регламентов и нормативных документов ФИФА.

Ранее стало известно, что ФИФА может наложить санкции на РФС из-за участия «Анжи-2» и «Сокола» зимнем Кубке Крыма по футболу. Матчи турнира проводились в Крыму, который ФИФА и УЕФА не признают российской территорией.

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Напомним, перед чемпионатом мира по футболу появлялись сообщения о том, что жители Крыма не могут приобрести билеты на матчи турнира через сайт ФИФА. В организации это опровергли. Однако затем ФИФА отказалась создавать на территории полуострова официальные фан-зоны.

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