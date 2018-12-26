Сборная Канады определилась с составом на МЧМ-2019

Ванкувер, Канада, , 12:23 — REGNUM Тренерский штаб молодёжной сборной Канады по хоккею определился с заявкой на чемпионат мира. Об этом 26 декабря сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

В состав попали 22 хоккеиста, в том числе вратари Майкл ДиПьетро и Иан Скотт, а также защитники Эван Бушар, Джаред МакАйзек, Джош Брук, Ноа Добсон, Иан Митчелл, Тай Смит и Маркус Филлипс.

В лини нападения будут играть Джарет Андерсон-Нолан, Макс Комтуа, Шэйн Бауэрс, Маккензи Энтвайстл, Джо Велено, Морган Фрост, Ник Сузуки, Коди Гласс, Барретт Хэйтон, Бретт Лисон, Алексис Лафреньё, Оуэн Типпет и Джек Студничка.

Капитаном команды назначен нападающий клуба НХЛ «Анахайм Дакс» Макс Комтуа.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Канаде с 26 декабря по 5 января.

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