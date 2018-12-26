Киберспортивная команда из России Gambit Esports по Dota 2 обновила состав

Москва, , 12:16 — REGNUM Российский киберспортивный проект Gambit Esports обновил состав своей команды по дисциплине Dota 2. К коллективу присоединились Артём «Fng» Баршак из команды Team Spirit и Александр «Immersion» Хмелевской из команды ESPADA, сообщается в Twitter-аккаунте Gambit Esports.

Новые игроки станут заменой для Рината «KingR» Абдуллина и Ивана «VANSKOR» Скорохода, которые перешли на скамейку запасных. Баршак ранее был капитаном Team Spirit и решил присоединиться к Gambit из-за того, что его команда не показывала новых серьезных результатов. Он считает, что смена обстановки поможет ему начать двигаться вперёд.

Fng и Immersion присоединились к команде на правах аренды. Руководители проекта пока не сообщают, как долго новые игроки будут выступать за Gambit. Первым турниром для обновленного состава станет WePlay! Dota 2 Winter Madness, который пройдёт 27 декабря.

Напомним, что ранее российский киберспортивный проект Vega Squadron сообщил о роспуске команды по League of Legends. Причиной такого решения стали неутешительные результаты команды — шестое место в летнем сезоне Континентальной лиги (LCL). В коллективе останется только тренер Дмитрий Протасов, а состав новой команды будет оглашён в 2019 году.

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