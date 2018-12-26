Леброн Джеймс не смог доиграть матч с «Голден Стэйт» из-за травмы

Лос-Анджелес, США, , 11:37 — REGNUM Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» из-за травмы. Об этом 26 декабря сообщает ESPN.

Отмечается, что в третьей четверти матча Джеймс получил травму паха и был вынужден покинуть паркет. Степень тяжести травмы будет определена в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лейкерс» одержали победу над «Голден Стэйт» со счётом 127:101. Джеймс оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.

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