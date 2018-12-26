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«Нефтехимик» отправил в отставку Андрея Назарова с поста главного тренера

Спорт

Исполнять обязанности главного тренера будет Вячеслав Буцаев

«Нефтехимик» отправил в отставку Андрея Назарова с поста главного тренера
Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Нижнекамск, Татария, 26 декабря 2018, 11:31 — REGNUM  Нижнекамский «Нефтехимик» отправил в отставку Андрея Назарова с поста главного тренера команды. Об этом 26 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера будет Вячеслав Буцаев. Смена наставника команды произошла перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо», который пройдёт 26 декабря.

На сегодняшний день «Нефтехимик» под руководством Назарова набрал 35 очков после 42 матчей и занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ.

Напомним, Назаров стал главным тренером «Нефтехимика» в 2016 году. В сезоне 2017/18 команда вышла в плей-офф, где в первом раунде проиграла в серии «Трактору» (1:4).

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