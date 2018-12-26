Черчесов рассказал об «усах надежды»

Москва, , 11:21 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, когда у него появились «усы надежды». Об этом 26 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

"У меня где-то хранится старая фотография с детского турнира «Кожаный мяч», на которой мне 14 лет. Я на ней уже с усами», — сказал Черчесов.

Напомним, перед стартом чемпионата мира по футболу телеведущий Иван Ургант запустил акцию «Усы надежды», в которой попросил всех отрастить усы, поддержав тем самым Станислава Черчесова и всю сборную России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Станислав Черчесов рассказал, что думает о юморе Артёма Дзюбы.

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