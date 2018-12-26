Дзюба: я однозначно за лимит на легионеров в РПЛ

Москва, , 11:05 — REGNUM Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба заявил, что он положительно относится к лимиту на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 26 декабря сообщает Eurosport.

«Я однозначно за лимит. Если бы не он, то не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин», — сказал Дзюба.

По его словам, если бы не лимит, то играл бы «какой-нибудь габонский вундеркинд», на котором агенты и руководство отмыли бы деньги.

Напомним, ранее Артём Дзюба был признан лучшим футболистом России 2018 года по версии еженедельника «Футбол».

Читайте также: Артём Дзюба признан лучшим футболистом России 2018 года