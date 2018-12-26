Среда, 26 Декабря 2018 года
10:49:52 МСК

Защитник «Интера» Миранда не сыграет с «Наполи» из-за травмы

Спорт

У футболиста проблемы с голенью

Милан, Италия, 26 декабря 2018, 10:49 — REGNUM  Защитник миланского «Интера» Миранда не сыграет против «Наполи» в матче 18-го тура итальянской Серии А. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, Миранда не поможет своей команде из-за травмы. Отмечается, что у него проблемы с голенью.

Ранее сообщалось, что матч с «Наполи» пропустит полузащитник «Интера» Раджа Наингголан. в связи дисциплинарными взысканиями.

Матч между «Интером» и «Наполи» состоится 26 декабря.

Читайте также: Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сыграет с «Лестером» в матче АПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить