Защитник «Интера» Миранда не сыграет с «Наполи» из-за травмы

Милан, Италия, 26 декабря 2018, 10:49 — REGNUM Защитник миланского «Интера» Миранда не сыграет против «Наполи» в матче 18-го тура итальянской Серии А. Об этом сообщает Football Italia.
По информации издания, Миранда не поможет своей команде из-за травмы. Отмечается, что у него проблемы с голенью.
Ранее сообщалось, что матч с «Наполи» пропустит полузащитник «Интера» Раджа Наингголан. в связи дисциплинарными взысканиями.
Матч между «Интером» и «Наполи» состоится 26 декабря.
Читайте также: Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сыграет с «Лестером» в матче АПЛ