Защитник «Интера» Миранда не сыграет с «Наполи» из-за травмы

Милан, Италия, , 10:49 — REGNUM Защитник миланского «Интера» Миранда не сыграет против «Наполи» в матче 18-го тура итальянской Серии А. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, Миранда не поможет своей команде из-за травмы. Отмечается, что у него проблемы с голенью.

Ранее сообщалось, что матч с «Наполи» пропустит полузащитник «Интера» Раджа Наингголан. в связи дисциплинарными взысканиями.

Матч между «Интером» и «Наполи» состоится 26 декабря.

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