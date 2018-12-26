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Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сыграет с «Лестером» в матче АПЛ

Спорт

Сильва восстановился после травмы подколенного сухожилия

Манчестер, Великобритания, 26 декабря 2018, 10:43 — REGNUM  Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сможет принять участие в матче 19-го тура Английской премьер-лиги с «Лестером». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Сильва восстановился после травмы подколенного сухожилия, которую получил в матче 16-го тура с «Челси». Из-за повреждения хавбек пропустил около двух недель.

Напомним, в текущем сезоне Давид Сильва сыграл в 14 матчах АПЛ, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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