Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сыграет с «Лестером» в матче АПЛ

Манчестер, Великобритания, , 10:43 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сможет принять участие в матче 19-го тура Английской премьер-лиги с «Лестером». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Сильва восстановился после травмы подколенного сухожилия, которую получил в матче 16-го тура с «Челси». Из-за повреждения хавбек пропустил около двух недель.

Напомним, в текущем сезоне Давид Сильва сыграл в 14 матчах АПЛ, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Читайте также: Полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо отказался возвращаться в команду