«Монако» планирует усилить состав, купив Пепе и Суареса

Монако, , 10:10 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» планирует усилить состав в зимнее трансферное окно и купить сразу несколько футболистов. Об этом сообщает France Football.

По информации издания, «Монако» намерен пригласить в свой состав португальского защитника Пепе, который покинул турецкий «Бешикташ». Также клуб заинтересован в трансфере хавбека «Барселоны» Дениса Суареса.

В нынешнем сезоне Пепе принял участие в 17 матчах за «Бешикташ», в которых забил пять мячей. Суарес шесть раз вышел на поле в составе «Барселоны» и отметился двумя голами.

Напомним, после 19 туров «Монако» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 13 очков.

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