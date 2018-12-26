Среда, 26 Декабря 2018 года
10:10:58 МСК

«Монако» планирует усилить состав, купив Пепе и Суареса

Спорт

«Монако» намерен усилиться в зимнее трансферное окно

Монако, 26 декабря 2018, 10:10 — REGNUM  Футбольный клуб «Монако» планирует усилить состав в зимнее трансферное окно и купить сразу несколько футболистов. Об этом сообщает France Football.

По информации издания, «Монако» намерен пригласить в свой состав португальского защитника Пепе, который покинул турецкий «Бешикташ». Также клуб заинтересован в трансфере хавбека «Барселоны» Дениса Суареса.

В нынешнем сезоне Пепе принял участие в 17 матчах за «Бешикташ», в которых забил пять мячей. Суарес шесть раз вышел на поле в составе «Барселоны» и отметился двумя голами.

Напомним, после 19 туров «Монако» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 13 очков.

Читайте также: Александр Головин вошёл в десятку худших трансферов в чемпионате Франции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить