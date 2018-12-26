«Юта» одержала разгромную победу над «Портлендом»

Солт-Лейк-Сити, США, , 09:50 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 117:96.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 20 очков.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал защитник Донован Митчелл, набравший 19 очков. Кроме того, центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов.

На сегодняшний день «Юта» занимает 18-е место в турнирной таблице НБА. «Портленд» идёт на 11-м месте.

«Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — 117:96 (24:24, 35:23, 24:23, 34:26).

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