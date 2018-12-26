Назван состав молодёжной сборной России по хоккею на чемпионат мира

Ванкувер, Канада, , 09:41 — REGNUM Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею определился с составом на чемпионат мира. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В состав вошли вратари Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс») и Даниил Тарасов («Торос»).

В линии защиты будут играть Даниил Журавлев («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Александр Романов (ЦСКА), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Марк Рубинчик («Торос»), Александр Алексеев («Ред Дир», Канада), Дмитрий Саморуков («Гельф», Канада).

В нападении будут выступать Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — «СКА-Нева»), Артем Галимов («Барс»), Виталий Кравцов («Трактор»), Иван Муранов («Динамо»), Степан Старков («Сочи»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»). Клим Костин («Сан-Антонио», США), Александр Хованов («Монктон», Канада).

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря по 5 января в Канаде. В первом матче сборная России сыграет с командой Дании.

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