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«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 127:101

Окленд, США, 26 декабря 2018, 08:56 — REGNUM  «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:101.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Андре Игуодала, набравший 23 очка.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Кайл Кузма, набравший 19 очков. Кроме того, форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» идёт на четвёртом месте.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 101:127 (25:32, 25:33, 32:26, 19:36).

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