Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Нью-Йорк»

Нью-Йорк, США, , 08:47 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 109:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов.

В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Кевин Нокс, набравший 21 очко.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Нью-Йорк» идёт на 28-м месте.

«Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) — 95:109 (24:22, 22:26, 22:36, 27:25).

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