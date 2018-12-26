Среда, 26 Декабря 2018 года
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Два клуба РПЛ интересуются полузащитником «Спартака» Поповым

Спорт

Также в его переходе заинтересован турецкий топ-клуб

Москва, 26 декабря 2018, 07:58 — REGNUM  К полузащитнику «Спартака» Ивелину Попову проявляют интерес два клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Попов может остаться в РПЛ, несмотря на возможный уход из «Спартака». Кроме того, в его переходе заинтересован турецкий топ-клуб.

Ранее стало известно, что на первый предсезонный сбор «Спартака» не поедут Попов, а также Сальваторе Боккетти, Джано Ананидзе и Александр Самедов. Кроме того, клуб планирует расстаться с Артёмом Тимофеевым и Романом Ерёменко.

Напомним, летом Попов вернулся в «Спартак» из «Рубина», за который он играл на правах аренды. В текущем сезоне он провёл 13 матчей в РПЛ и отдал одну результативную передачу.

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