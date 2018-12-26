Среда, 26 Декабря 2018 года
07:48:23 МСК

Шипулин заявил, что останется в спорте, но не будет работать тренером

Спорт

«Это очень тяжёлая деятельность, которая мне не подходит», — сказал Шипулин

Москва, 26 декабря 2018, 07:48 — REGNUM  Российский биатлонист Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, останется в спорте, но не будет работать тренером. Об этом 26 декабря сообщают «Известия».

Шипулин заявил, что на протяжении карьеры он работал со многими специалистами.

«Пришло чёткое понимание, что это очень тяжёлая деятельность, которая мне не подходит», — сказал Шипулин.

Отмечается, что в Союзе биатлонистов России (СБР) уже заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Шипулиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Шипулин объявил, что завершает спортивную карьеру. Причинами стали подозрения в применении допинга и обыски австрийской полиции. Кроме того, по словам спортсмена, у него есть проблемы со здоровьем.

Читайте также: Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Биатлон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить