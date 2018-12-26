Шипулин заявил, что останется в спорте, но не будет работать тренером

Москва, , 07:48 — REGNUM Российский биатлонист Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, останется в спорте, но не будет работать тренером. Об этом 26 декабря сообщают «Известия».

Шипулин заявил, что на протяжении карьеры он работал со многими специалистами.

«Пришло чёткое понимание, что это очень тяжёлая деятельность, которая мне не подходит», — сказал Шипулин.

Отмечается, что в Союзе биатлонистов России (СБР) уже заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Шипулиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Шипулин объявил, что завершает спортивную карьеру. Причинами стали подозрения в применении допинга и обыски австрийской полиции. Кроме того, по словам спортсмена, у него есть проблемы со здоровьем.

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