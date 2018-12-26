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В Канаде стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею

Спорт

В первом матч сборная России сыграет против сборной Дании

Ванкувер, Канада, 26 декабря 2018, 07:37 — REGNUM  В Канаде стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдёт в городах Ванкувер и Виктория с 26 декабря по 5 января.

Сборная России сыграет в группе А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. В первом матче российские хоккеисты сыграют против сборной Дании.

Напомним, в последний раз сборная России выигрывала молодёжный чемпионат мира в 2011 году, когда в финале сумела обыграть команду Канады.

Канадцы являются действующими чемпионами турнира. В финале 2018 года они одержали победу над сборной Швеции.

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