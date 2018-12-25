«Ведутся переговоры с IBU»: Тюменская область надеется на Гонку чемпионов

Тюмень, , 16:21 — REGNUM Центр «Жемчужина Сибири» готов принять зарубежных биатлонистов на Гонку чемпионов. Но многое зависит от результатов переговоров с IBU (Международный союз биатлонистов), с которым сейчас ведутся переговоры, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 25 декабря 2018 года.

«Для нас принципиально важно, чтобы центр «Жемчужина Сибири», как биатлонный центр и лыжный, использовался по максимуму. К сожалению, ограничения, которые введены в отношении российского спорта, и в отношении нашей федерации биатлона не позволяют нам проводить календарные турниры европейского и мирового уровня. Я надеюсь, что всё это скоро закончится: разум возобладает и мы вернёмся к нормальному функционированию», — заявил Александр Моор.

Глава региона отметил хорошие отношения с Союзом биатлонистов России, в правление которого входит прежний губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

«Наша «Жемчужина Сибири активно используется для проведения российских соревнований и для проведения сборов наших биатлонистов. Есть идея проведения в 2019 года Гонки чемпионов. Сейчас ведутся переговоры с IBU, чтобы включить эти соревнования в официальный календарь. Если всё получится, то Гонка чемпионов пройдет уже в апреле наступающего года. Если федерация решит, что времени на подготовку нужно больше, то мы заранее подадим заявку на конец сезона 2020 года. Мы будем настойчиво заявляться, доказывать, что мы умеем проводить международные мероприятия, и самим не терять квалификацию», — пояснил губернатор Тюменской области.

Отметим, что сегодня, 25 декабря, стало известно о завершении карьеры прославленного тюменского биатлониста, дважды призёра Олимпиады Антона Шипулина. Ранее тюменские биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых и Евгений Гараничев покинули территорию Австрии в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. Антон Шипулин назвал данные обвинения «безосновательным бредом».

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