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Бакари Санья продлил контракт с клубом «Монреаль Импэкт»

Спорт

Новое соглашение рассчитано до конца 2019 года

Монреаль, Канада, 25 декабря 2018, 15:49 — REGNUM  Защитник Бакари Санья продлил контракт с клубом MLS «Монреаль Импэкт». Об этом 25 декабря сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение клуба с 35-летним французским защитником рассчитано до конца 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Санья перешёл в «Монреаль Импэкт» в августе 2018 года в статусе свободного агента. До этого он выступал в таких клубах, как «Арсенал», «Манчестер Сити», «Осер» и «Беневенто».

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