Кике Санчес Флорес назначен главным тренером «Шанхай Шэньхуа»

Шанхай, Китай, , 15:29 — REGNUM Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» назначил испанского специалиста Кике Санчеса Флореса на пост главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

На должности главного тренера Флорес сменит бывшего наставника команды У Цзиньгуя, под руководством которого в завершившемся сезоне клуб занял седьмое место в китайской Суперлиге.

Отметим, что последним местом работы Флореса был «Эспаньол», где он работал с 2016 года. Ранее он также возглавлял такие клубы, как «Хетафе», «Валенсия», «Бенфика», «Атлетико», «Аль-Ахли», «Аль-Айн» и «Уотфорд».

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