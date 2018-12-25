В Англии футболист получил медаль за победу в Кубке лиги спустя десять лет

Лондон, , 15:17 — REGNUM Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо спустя десять лет получил медаль за победу в Кубке английской лиги сезона 2007/08. Об этом сообщает BBC.

Дефо, который выступал за «Тоттенхэм» в первой половине сезона, успел сыграть в пяти матчах турнира, после чего перешёл в «Портсмут». Спустя месяц «Тоттенхэм» в финале турнира обыграл «Челси» и завоевал трофей.

Отмечается, что форварду вручили медаль за победу в том турнире только сейчас, через 10 лет.

Напомним, Дефо выступал за «Тоттенхэм» с 2004 по 2008, а также с 2009 по 2014 год. В настоящее время он является игроком «Борнмута».