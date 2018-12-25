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«Амур» одержал волевую победу над «Витязем»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Хабаровск, 25 декабря 2018, 15:06 — REGNUM  Хабаровский «Амур» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккеисты «Витязя» открыли счёт в первом периоде, отличился нападающий Алексей Макеев.

В третьем периоде «Амур» смог забросить две шайбы, точные броски на счету Валентина Пьянова и Томаша Загорны.

На сегодняшний день «Амур» занимает 21-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 31 очко в 41 матче. «Витязь» идёт на 15-м месте, в активе команды 43 очка в 42 играх.

«Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

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