Москва, , 14:50 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не считает 2018 год самым успешным в карьере. Об этом 25 декабря сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Не могу сказать, что год был самым удачным, потому что титулов не было», — сказал Черчесов.

Он отметил, что не смог привести сборную России к завоеванию трофея. По его словам, самым успешным был год в польской «Легии», когда команда выиграла два титула.

Напомним, сборная России под руководством Черчесова впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

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