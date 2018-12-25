Хабиб Нурмагомедов побывал на съёмках турецкого сериала

Стамбул, Турция, , 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов побывал на съёмках сериала «Возрождение Эртугрула» в Стамбуле. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Нурмагомедов пообщался и сфотографировался с актёрами сериала, в частности, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с Энгином Алтаном.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC. В октябре он победил ирландского бойца Конора Макгрегора.

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