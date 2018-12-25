Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» расторг контракт с полузащитником Алексеем Евсеевым. Об этом 25 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Евсеев перешёл в «Урал» полтора года назад из «Зенита-2». За екатеринбургский клуб он сыграл в 25 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил четыре гола. Также на его счету один мяч зав Кубке России.

Напомним, на сегодняшний день «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка после 17 туров.

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