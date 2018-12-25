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ПСЖ заинтересован в нападающем «Уотфорда» Дукуре

Спорт

Руководство ПСЖ готово заплатить за Дукуре около €33 млн

Париж, 25 декабря 2018, 13:25 — REGNUM  Французский ПСЖ проявляет заинтересованность к полузащитнику «Уотфорда» Абдулайе Дукуре. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в парижском клубе следят за выступлениями 25-летнего французского игрока. При этом руководство ПСЖ готово заплатить за Дукуре около €33 млн.

Отмечается, что срок действующего соглашения Дукуре с «Уотфордом» истекает в 2023 году.

Добавим, что Дукуре перешёл в «Уотфорд» из «Ренна» в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл в составе «Уотфорда» 18 матчей в Английской премьер-лиге, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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