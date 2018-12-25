Милан, Италия, , 13:16 — REGNUM Итальянский «Милан» может купить нападающего ПСВ Ирвина Лосано. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, «Милан» заинтересован в услугах 23-летнего мексиканского футболиста. При этом ПСВ готов расстаться с игроком за компенсацию в €40 млн.

Напомним, Лосано играет в ПСВ с 2017 года. На чемпионате мира — 2018 нападающий вместе со сборной Мексики дошёл до 1/8 финала.

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