Милан, Италия, 25 декабря 2018, 13:16 — REGNUM Итальянский «Милан» может купить нападающего ПСВ Ирвина Лосано. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, «Милан» заинтересован в услугах 23-летнего мексиканского футболиста. При этом ПСВ готов расстаться с игроком за компенсацию в €40 млн.
Напомним, Лосано играет в ПСВ с 2017 года. На чемпионате мира — 2018 нападающий вместе со сборной Мексики дошёл до 1/8 финала.
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