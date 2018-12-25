Вторник, 25 Декабря 2018 года
13:46:13 МСК

Путин приветствовал участников чемпионата мира по быстрым шахматам

Спорт

Чемпионат стартовал в Санкт-Петербурге

Москва, 25 декабря 2018, 12:59 — REGNUM  Сегодня, 25 декабря, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям чемпионата мира по быстрым шахматам и чемпионата мира по блицу 2018 года. Чемпионат стартовал в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что поклонников шахмат ждут динамичные, захватывающие партии. Ведь в соревнованиях принимают участие сильнейшие шахматисты мира.

«Турниры такого высокого уровня способствуют популяризации шахмат», — подчеркнул глава государства и пожелал участникам чемпионата мира по быстрым шахматам удачи в поединках, а зрителям — незабываемых впечатлений.

Как сообщает ИА REGNUM, чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 31 декабря. Призовой фонд турнира составляет $1,1 млн.

Читайте также: Аркадий Дворкович стал президентом ФИДЕ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шахматы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить