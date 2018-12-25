Москва, , 12:39 — REGNUM Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба признан лучшим футболистом России 2018 года по версии еженедельника «Футбол». Об этом сообщается на сайте издания.

Опрос проводился среди журналистов и сотрудников пресс-служб российских футбольных клубов. Дзюба набрал в голосовании 614 баллов.

Второе место занял вратарь московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, набравший 245 баллов. Защитник Марио Фернандес с 215 баллами замкнул тройку лучших.

Напомним, Дзюба сыграл в составе сборной России на чемпионате мира пять матчей, в которых забил три гола. В текущем сезоне он провёл за «Зенит» 23 матча во всех турнирах и забил 10 голов.

Читайте также: Артём Дзюба вошёл в топ-100 футболистов 2018 года по версии Marca