ЧМ по футболу — главное событие 2018 года для четверти граждан РФ

Москва, , 12:23 — REGNUM Жители России назвали главные для них события в уходящем 2018 году. Для большинства опрошенных (22%) главным событием стал чемпионат мира по футболу. Доля таких ответов значительно выше среди мужчин (30%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

На втором месте по значимости событий у ходящем голу стоят выборы президента России (15%)., на третьем — открытие Крымского моста через Керченский пролив (12%).

Каждый десятый опрошенный (11%) назвал важным событием года пенсионную реформу (повышение пенсионного возраста). По 1% граждан назвали событиями 2018 года повышение цен, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, победу России на зимних Олимпийских играх в Корее и выборы губернаторов.

Опрос проведен в ноябре 2018 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в ходе большой пресс-конференции глава российского государства Владимир Путин назвал два важнейших события уходящего года — выборы президента России и чемпионат мира по футболу.

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