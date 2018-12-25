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Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Спорт

«Рождественская гонка» 29 декабря станет последней в его профессиональной карьер

Москва, 25 декабря 2018, 11:01 — REGNUM  Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил 25 декабря на пресс-конференции в Москве.

По словам Шипулина, он примет участие в «Рождественской гонке», которая состоится 29 декабря и станет последней в его профессиональной карьере.

Среди причин Шипулин назвал невыступление на Олимпийских играх, а также ситуацию с обвинением российских биатлонистов в употреблении допинга. Кроме того, по словам спортсмена, есть проблемы со здоровьем.

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«Хочу поблагодарить всех, кто был со мной рядом всё это время, болельщикам и родным! Спасибо вам огромное!» — сказал Шипулин.

Напомним, Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовым призёром Олимпиады-2010 в эстафете, а также чемпионом мира 2017 года в эстафете и шестикратным призёром чемпионатов мира.

В Кубке мира Шипулин дважды становился вторым — в сезонах 2014/15 и 2016/17. Он 11 раз побеждал в личных гонках на этапах Кубка мира.

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