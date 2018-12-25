«Крылья Советов» заинтересованы в переходе Оздоева из «Зенита»

Самара, , 10:48 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» заинтересованы в переходе полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева. Об этом 25 декабря сообщают «Известия».

«Крылья Советов» активно интересуются возможностью арендовать Оздоева. При этом самарский клуб обозначил свою заинтересованность в осуществлении перехода.

Отмечается, что сам Оздоев не заинтересован в переходе в «Крылья Советов». Футболист готов отправиться в аренду для получения постоянной игровой практики, но рассчитывает попасть в более статусную команду.

Напомним, Оздоев перешёл в «Зенит в феврале 2018 года, однако он нечасто попадает в стартовый состав команды. В нынешнем сезоне Оздоев сыграл за «Зенит» 25 минут в матчах чемпионата России и Лиги Европы. Также в его активе два матча в стартовом составе в Кубке России.