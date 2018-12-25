Канадский эксперт: в финале МЧМ-2019 сыграют сборные России и Канады

Ванкувер, Канада, , 10:26 — REGNUM В финале молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные России и Канады. Такой прогноз дал известный канадский эксперт Крэйг Баттон, сообщает TSN Hockey.

По мнению Баттона, в финальной игре встретятся команды России и Канады, а за третье место сразятся сборные Чехии и США. При этом команды Швеции и Финляндии не смогут преодолеть четвертьфинальный барьер.

Напомним, молодёжный чемпионат мира состоится с 27 декабря по 6 января в Канаде. Российская команда сыграет в группе со сборными Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молодёжная сборная России разгромила команду Швейцарии со счётом 4:1в контрольном матче перед чемпионатом мира.

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