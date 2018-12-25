Вторник, 25 Декабря 2018 года
10:40:37 МСК

Промес получил денежный штраф за вождение в нетрезвом виде

Спорт

Промес согласился с решением суда

Севилья, Испания, 25 декабря 2018, 10:17 — REGNUM  Нападающий испанской «Севильи» Квинси Промес получил денежный штраф за вождение в нетрезвом виде. Об этом 25 декабря сообщает Marca.

Сумма штрафа не называется. Отмечается, что Промес согласился с решением суда.

Как сообщало, ранее Промес был задержан за вождение в нетрезвом виде. Полицейские остановили его автомобиль и попросили игрока пройти тест на алкоголь. Содержание алкоголя в крови составило 0,6 промилле, более чем в два превысив допустимый уровень.

Напомним, летом Промес перешёл в «Севилью» из московского «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-игрок «Спартака» Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить