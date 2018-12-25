Севилья, Испания, , 10:17 — REGNUM Нападающий испанской «Севильи» Квинси Промес получил денежный штраф за вождение в нетрезвом виде. Об этом 25 декабря сообщает Marca.

Сумма штрафа не называется. Отмечается, что Промес согласился с решением суда.

Как сообщало, ранее Промес был задержан за вождение в нетрезвом виде. Полицейские остановили его автомобиль и попросили игрока пройти тест на алкоголь. Содержание алкоголя в крови составило 0,6 промилле, более чем в два превысив допустимый уровень.

Напомним, летом Промес перешёл в «Севилью» из московского «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.

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