Киберспортивная команда из России Vega Squadron распускает состав

Москва, , 10:43 — REGNUM Российский киберспортивный проект Vega Squadron распускает команду по League of Legends из-за неутешительного результата на последнем чемпионате. Из текущего состава останется только тренер — Дмитрий Протасов, а список новых членов команды будет оглашён в 2019 году, сообщается на официальном сайте Vega Squadron.

«За последние два сплита задача-максимум стояла всегда одна — победа в сплите и выход на международный турнир. К сожалению, к ее выполнению приблизиться не удалось. Именно по этой причине в новый 2019 год мы решили входить с полностью обновленным составом», — сообщил Дмитрий Протасов, тренер команды.

В летнем сезоне Континентальной лиги (LCL) команда показала свой худший результат, заняв шестое место в групповой стадии. Чемпионом стал российский коллектив Gambit Esports. На этом чемпионате в составе Vega Squadron выступали киберспортсмены под никами NoNholy, Warden, Phlaty, Optimas и Skash. Руководство коллектива также отмечает, что из-за роспуска команды прервётся рекордная серия игрока Александра «NoNholy» Овчинникова. Он был единственным спортсменом, сыгравшим все шесть сезонов Континентальной лиги (LCL) за Vega Squadron — остальные члены команды пришли из других коллективов.

Напомним, что ранее решение о смене состава приняло руководство киберспортивного проекта Virtus.pro. Команда по дисциплине CS: GO вылетела с осеннего турнира в Лондоне, заняла пятое место на BLAST Pro Series: Istanbul 2018, не сумела выйти из квалификации в основной этап EPICENTER 2018 и не прошла отбор в следующий сезон ESL Pro League. Руководство проекта решило уделить внимание молодым игрокам и распустило текущий состав команды.

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