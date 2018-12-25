Вторник, 25 Декабря 2018 года
10:08:03 МСК

Александр Головин вошёл в десятку худших трансферов в чемпионате Франции

Спорт

Французское издание Le10sport опубликовало 10 худших трансферов 2018 года

Монако, 25 декабря 2018, 09:45 — REGNUM  Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в десятку худших трансферов в чемпионате Франции 2018 года. Об этом сообщает французское издание Le10sport.

Головин провёл в составе «Монако» десять матчей в чемпионате Франции, в которых отдал одну голевую передачу, а также получил красную карточку, из-за которой получил четырёхматчевую дисквалификацию.

В настоящее время «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице французского первенства, имея в активе 13 очков.

В десятку худших трансферов также попали одноклубник Головина Насер Шадли, три игрока «Марселя» — Кевин Стротман, Неманья Радоньич, Дуе Чалета-Цар, два футболиста «Нанта» Абдул Маджид Уоррис и Мэтт Миязга, а также Яннис Салибюр («Сент-Этьен»), Мизьян Маолида («Ницца») и Гансо («Амьен»).

Читайте также: Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Франции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить