600-й гол Овечкина в НХЛ признан лучшим в 2018 году

Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ставший для него 600-м в карьере в НХЛ, признан лучшим в 2018 году. Об этом 25 декабря сообщается на сайте лиги.

Национальная хоккейная лига назвала десять лучших голов 2018 года. Возглавил список гол Овечкина, забитый им в матче против «Виннипег Джетс».

Второе место заняла шайба форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, забитая им в ворота «Монреаль Канадиенс».

На третье место попал гол нападающего «Вашингтона» Ларса Эллера, который стал решающим в финале Кубка Стэнли.

Также в список вошли голы Патрика Лайне («Виннипег»), Вильяма Карлссона («Вегас Голден Найтс»), Тайлера Питлика («Даллас Старз»), Блэйка Коулмэна («Нью-Джерси Дэвилз»), Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»), Майка Мэтисона («Флорида Пантерз»), а также ещё один гол Сидни Кросби, который стал для него 400-м в карьере.

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