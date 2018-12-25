Мхитарян пропустит шесть недель из-за перелома кости

Лондон, , 09:09 — REGNUM Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит около шести недель из-за травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Мхитарян получил перелом плюсневой кости правой ноги. Ранее он не сыграл в матче 18-го тура Английской премьер-лиги с «Бёрнли» (3:1).

Таким образом, Мхитарян не поможет своей команде в матче 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится 29 декабря.

Напомним, Мхитарян играет в «Арсенале» с 2018 года. В текущем сезоне он провёл 14 матчей в АПЛ, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим игроком года в Армении.

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