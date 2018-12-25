Федерацию ММА в Казахстане возглавил Галимжан Есенов

Астана, , 08:53 — REGNUM Объединенную федерацию ММА Казахстана возглавил президент федерации шахмат Галимжан Есенов, заявил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает 25 декабря агентство «Казинформ».

Единая федерация ММА объединила в себе ООО «Федерация ММА Казахстана», «Федерацию смешанного боевого единоборства ММА Казахстана» и «Федерацию NOMAD MMA».

Мухамедиулы напомнил, что в Казахстане появилась Ассоциация боевых искусств, которая систематизирует деятельность в области боевых искусств. Возглавил Ассоциацию Карим Масимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и юниоров в Бахрейне бойцы из Казахстана завоевали девять медалей.

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