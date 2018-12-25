Фёдор Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в декабре

Москва, , 08:39 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком команды в декабре. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Чалов победил в голосовании среди болельщиков, набрав 27% голосов. Второе место занял голкипер Игорь Акинфеев. Замкнул тройку полузащитник Никола Влашич.

Отметим, что в декабре Чалов сыграл в трёх матчах и забил один гол — в ворота мадридского «Реала» (3:0) в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне 20-летний форвард провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил девять голов. Ранее он признавался лучшим игроком месяца по итогам июля и августа.

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