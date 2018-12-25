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«Химки» одержали победу над «Зенитом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 90:67

«Химки» одержали победу над «Зенитом»
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Баскетбол

Химки, Московская область, 25 декабря 2018, 08:28 — REGNUM  Подмосковные «Химки» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче Единой Лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 90:67.

Самыми результативными игроками матча стали форварды «Химок» Тони Крокер и Джордан Микки, которые набрали по 20 очков.

В составе «Зенита» наибольшую результативность показал центровой Джален Рейнольдс, набравший 16 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают первое место в турнирной таблице Единой Лиги. «Зенит» идёт на восьмом месте.

«Химки» (Химки) — «Зенит» (Санкт-петербург) — 90:67 (30:15, 17:21, 23:8, 20:23).

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