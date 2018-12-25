ЦСКА обыграл «Нефтехимик» благодаря шайбе Капризова в овертайме

Москва, , 07:55 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе ЦСКА отличились Андрей Светлаков, Павел Карнаухов и Грэг Скотт. В составе «Нефтехимика» дубль оформил Марат Хайруллин, ещё один точный бросок на счету Дамира Шарипзянова.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий ЦСКА Кирилл Капризов.

На сегодняшний день ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 70 очков в 41 матче. «Нефтехимик» идёт на 19-м месте, в активе команды 35 очков в 42 играх.

ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0).

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