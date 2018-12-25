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Минское «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Минск, 25 декабря 2018, 07:49 — REGNUM  Минское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Динамо» отличились Алексей Терещенко, Сергей Костицын и Дмитрий Буйницкий. В составе «Ак Барса» точными бросками отметились Иржи Секач и Роб Клинкхаммер.

На сегодняшний день «Динамо» занимает 22-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 28 очков в 40 матчах. «Ак Барс» идёт на третьем месте, в активе команды 64 очка в 43 играх.

«Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).

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