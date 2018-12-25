Алекс Фергюсон вернётся в «МЮ» в качестве консультанта Сульшера

Манчестер, Великобритания, , 07:39 — REGNUM Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вернётся в клуб в качестве консультанта нового главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, в приглашении Сульшера принимал участие и Фергюсон, с которым руководство клуба советовалось перед отставкой Жозе Моуринью.

Кроме того, отмечается, что Фергюсон способствовал возвращению в клуб своего бывшего ассистента Майка Филана. Также не исключено, что новым спортивным директором клуба может стать бывший вратарь команды Петер Шмейхель.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. Вместо него был назначен Уле-Гуннар Сульшер.

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