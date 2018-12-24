Неделя НХЛ: Взбешённый Проворов и победа «Вашингтона» без баллов Овечкина

Филадельфия, США, , 16:23 — REGNUM США, Пенсильвания, Филадельфия. 21 декабря, пятница: Взбешённый Иван Проворов решил проверить судью на стойкость.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов в игре против «Нэшвилл» решил сыграть в силовой хоккей с судьёй.

В пятничную ночь по московскому времени 21 декабря в Филадельфии состоялась рядовая игра регулярного чемпионата НХЛ между местными «Флайерз» и «Нэшвилл Предаторз», которая всем запомнилась поведением Ивана Проворова. Россиянин однозначно стал первой звездой матча в глазах зрителей, затмив все свои игровые заслуги вспыльчивым характером.

Иван Проворов — один из самых талантливых российских защитников своего поколения. Как известно, в российском хоккее всегда не доставало качественных защитников, очень сложно вспомнить времена, когда оборонительная линия сборной России превосходила канадскую, либо шведскую. Однако в последние годы начали появляться молодые талантливые защитники, как Орлов, Зайцев, Сергачёв и герой сегодняшнего обзора Иван Проворов. Дмитрий Орлов давно зарекомендовал себя за океаном и уже несколько лет является бессменным защитником «Вашингтона», кстати, недавно Дмитрий преодолел рубеж в 400 сыгранных матчей в НХЛ. Никита Зайцев в последних двух сезонах радует руководство «Торонто» во главе с Кайлом Дубасом, но главной проблемой россиянина является его непостоянность. Сейчас «Торонто» находятся на вершине таблице лидеров лиги, а Зайцев, хоть и выходит в основном составе, часто записывает на свой счёт отрицательный показатель полезности. В прошлых сезонах — напротив, команда играла второсортно, а Зайцев, тем временем, выделялся на фоне других добротной результативностью. Третий яркий персонаж российской обороны в нынешнем году — Михаил Сергачев, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг» бок-о-бок с Никитой Кучеровым и Андреем Васильевским. Юный защитник, который был выбран на драфте 2016 года «Монреалем» под общим 9-м номером в первом же сезоне НХЛ набрал 40 (9+31) очков, закрепив за собой место в основе «Лайтнинг». Напомним, что по окончании сезона 2016−2017 годов, в котором Михаил сыграл лишь 9 игр за канадский клуб, «Монреаль» выменял россиянина в «Тампу» на канадского вингера Джонатана Друэна и прогадал. Друэн как был форвардом среднего уровня с высоким потенциалом, так им и остался. А Михаил вырос в защитника топ-класса. И последним в нашем коротком рассказе про российских талантов обороны будет неоднократно упомянутый Иван Проворов. Ивана любят в «Филадельфии», даже известный обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман не стесняется в словах симпатии к россиянину, параллельно выражая собственное мнение по ситуации, произошедшей во время матча с «Предс». «Иван Проворов — потрясающий игрок. Но прямо сейчас он выглядит просто потерянным. Когда Рон Хекстолл давал интервью после увольнения, то удивлялся, насколько контрактный сезон оказал психологическое влияние на Ивана. «Филадельфия» должна вернуть Проворова к жизни, иначе он станет для них большой проблемой», — приводит слова Фридмана официальный инсайдер НХЛ.

Напомним, что текущий сезон — последний по контракту новичка (894 тыс. долларов США) для 21-летнего Проворова. По истечении соглашения он станет ограниченно свободным агентом в июле следующего года. За 33 проведённые встречи этого сезона россиянин набрал 11 (3+8) очков и заработал немалые 24 минуты штрафного времени при показателе полезности «-6».

Хозяева льда первыми открыли счёт на 5-й минуте игры благодаря должной реализации броска Якуба Ворачека. Позднее, в начале второго периода, экс-форвард «Пингвинз» Ник Бонино смог сравнять счёт с передачи Калле Йернкрока. Но уже через четыре минуты капитан «Флайерз» Клод Жиру выдвинул свою команду в лидирующие роли и помог сохранить положение в счёте до конца игры — 2:1, победа «пилотов». На 34-й минуте защитник летчиков Иван Проворов толкнул арбитра, за что понёс заслуженное наказание, заработав дисциплинарную «десятку».

Несмотря на то, что игру «Филадельфия» всё же смогла выиграть, отыграв 10 минут без Проворова, главный тренер «лётчиков» Скотт Гордон остался недоволен игрой россиянина и команды в целом. «Лично я не видел этот толчок. Я не видел, что вызвало такую реакцию Проворова. Не знаю. Возможно, ему не понравилось удаление. Но как игроку ему должно быть известно, что нельзя себя так вести!» — прокомментировал удаление Проворова главный тренер «Филадельфии» Скотт Гордон.

Обозреватель HockeyBuzz Билл Мелтцер с юридической точки зрения прокомментировал действия Проворова: «Статья регламента звучит так: преднамеренное применение физической силы к арбитру без намерения нанести травму. Если придерживаться буквы закона, то Проворову грозит дисквалификация на 10 матчей».

22 декабря, суббота: Первая победа «Вашингтона», на которую не повлияла результативность Овечкина.

Александр Овечкин покинул лёд «Кэпитал Уан-Арены» без набранных очков.

22 декабря на родном стадионе в Вашингтоне столичные «Кэпиталз» должным образом обыграли «клинков» из Баффало.

Итоговый счёт, установившийся на табло по истечению 60 минут основного времени матча, стал — 2:1 в пользу хозяев льда. Первый гол субботней встречи исполнил форвард «Кэпс» Чендлер Стивенсон. Находясь в численном меньшинстве, «Вашингтон» смог перехватить шайбу и развернуть контратаку на ворота соперников. Ник Дауд изящно вбросил шайбу в зону «клинков» прямиком на ход Чендлеру, который подхватил шайбу и реализовал «рандеву» с вратарём, — 1:0, счёт открыт в начале второго периода. Вскоре «Вашингтон» имел шанс удвоить преимущество, однако арбитр матча Гислейн Эбер не засчитал чистый гол Кузнецова. В середине третьей 20-минутки «Баффало» накинулись на ворота «Кэпс» и смогли сравнять счёт на табло. Юхан Ларссон вовремя оказался на пути шайбы, бросив её в одно касание в сторону сетки ворот соперника, — 1:1. Через несколько минут «Вашингтон» всё же смог возместить ту незасчитанную шайбу. Том Уилсон замкнул передачу Евгения Кузнецова, в подходящий момент оказавшись на «пятаке» ворот Картера Хаттона, — 2:1. «Вашингтон» смог подавить сопротивление «Баффало» в оставшиеся минуты матча, соотвественно, сохранив счёт на табло до самой последней секунды встречи. Россиянин Евгений Кузнецов затмил своего именитого партнёра Александра Овечкина, покинув лёд с заработанным баллом в активе. Примечательно то, что «Вашингтон» добился первой победы в текущем сезоне, обойдясь без помощи Овечкина.