Президент Белоруссии отметил заслуги борца из Дагестана

Минск, , 16:08 — REGNUM Борцу вольного стиля из Дагестана Али Шабанову присвоено звание заслуженного мастера спорта Белоруссии. Награду атлету вручил лично президент страны Александр Лукашенко в своей резиденции, пишет 24 декабря РИА «Дагестан».

Напомним, 29-летний Али Шабанов родился в дагестанском городе Кизилюрте и является воспитанником махачкалинской спортшколы имени Гамида Гамидова. Однако с 2011 года спортсмен выступает за сборную Белоруссии. В составе команды этой страны он четырежды становился бронзовым призёром чемпионатов мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце октября 2018 года орденами «За заслуги перед Республикой Дагестан» были награждены победители чемпионата мира по спортивной борьбе — 2018 в Будапеште Абдулрашид Садулаев, Завур Угуев и Магомедрасул Газимагомедов.

Серебряный и бронзовые призёры турнира Гаджимурад Рашидов, Ахмед Чакаев и Ахмед Гаджимагомедов получили от главы региона Владимира Васильева медали «За заслуги в области физической культуры и спорта в РД».

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