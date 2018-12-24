Понедельник, 24 Декабря 2018 года
16:09:47 МСК

Черчесов рассказал, что думает о юморе Дзюбы

Спорт

Юмор Дзюбы помог ему на чемпионате мира по футболу

Москва, 24 декабря 2018, 15:41 — REGNUM  Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что юмор Артёма Дзюбы помог ему на чемпионате мира. Об этом 24 декабря сообщает RT.

«Если бы не юмор Дзюбы, то я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу», — сказал Черчесов.

Он также добавил, что проще было построить команду вокруг Сергея Игнашевича, но без Дзюбы это было невозможно сделать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испанское издание Marca включило Артёма Дзюбу в список 100 лучших футболистов 2018 года. Российский форвард занял 97-ю строчку рейтинга.

Читайте также: Артём Дзюба вошёл в топ-100 футболистов 2018 года по версии Marca

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить