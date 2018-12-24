Черчесов рассказал, что думает о юморе Дзюбы

Москва, , 15:41 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что юмор Артёма Дзюбы помог ему на чемпионате мира. Об этом 24 декабря сообщает RT.

«Если бы не юмор Дзюбы, то я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу», — сказал Черчесов.

Он также добавил, что проще было построить команду вокруг Сергея Игнашевича, но без Дзюбы это было невозможно сделать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испанское издание Marca включило Артёма Дзюбу в список 100 лучших футболистов 2018 года. Российский форвард занял 97-ю строчку рейтинга.

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